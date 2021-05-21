Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.