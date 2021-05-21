Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu...
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın
Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Adem Büyük Mesut Özil Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:32:23. #1.14#

title