Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir