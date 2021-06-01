Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık.