Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz.

2.08.2019 14:26
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA
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