Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA