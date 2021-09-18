Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam...
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum : "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor."
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri