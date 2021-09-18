Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam... - Haberler
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam...

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum : "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor."

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...
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Haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam... - Haberler
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