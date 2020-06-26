Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar." Kaynak: AA