Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA