Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de Halifeli İçme Suyu Tesisi'ni hizmete açtı... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de hizmete açılan Halifeli İçme Suyu Tesisi ile ilgili, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, 17 içme suyu kuyusuyla mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğundaki bağlantısıyla enerji nakil hattı ve trafosuyla son derece modern bir içme suyu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de hizmete açılan Halifeli İçme Suyu Tesisi ile ilgili, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, 17 içme suyu kuyusuyla mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğundaki bağlantısıyla enerji nakil hattı ve trafosuyla son derece modern bir içme suyu tesisi oldu." dedi.

Merkeze bağlı Halifeli köyündeki tesisin açılışı için kent merkezinde tarihi Kırıkkale evlerinin bulunduğu alanda tören düzenlendi.

Bakan Kurum, bugün Kırıkkale'nin içme suyu sorununu çözmek amacıyla Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Tesislerin kente hayırlı olmasını dileyen Kurum, şunları kaydetti:

"Su medeniyettir. Geçmişten bugüne bütün medeniyetler su kenarında kurulmuştur. Atalarımızın şehirlerimize yaptığı çeşmeler her zaman en büyük hayırlardan biri sayılmıştır.

Ecdadımızın çeşmelerle sağladığı hizmetleri bugün içme suyu şebekeleriyle sağlama gayreti içerisindeyiz.

Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, 17 içme suyu kuyusuyla mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğundaki bağlantısıyla enerji nakil hattı ve trafosuyla son derece modern bir içme suyu tesisi oldu.

Kırıkkale merkez içme suyu hattımızın günlük kullanım miktarı minimum 1,5 milyon metreküp. Bu tesisimizin aylık kullanım miktarı ise 450 bin metreküp. Yani bundan böyle bu tesisimizle merkez ilçemizin su ihtiyacının 3'te 1'ini karşılamış olacağız."

Bakanlığın İlbank kanalıyla Kırıkkale Belediyesinin sunduğu bu hizmet için 5 milyon lira hibe desteğinde bulunduğunu ifade eden Kurum, şehirlere kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konutlardan çevre yatırımlarına kadar tüm projelerine destek olduklarını belirtti.

Kırıkkale için bugün yaptıkları istişare toplantılarında pek çok yeni ve önemli kararı hep birlikte aldıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Şehrimizi sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini koruyarak, sosyal konutları, millet bahçeleri, altyapı çalışmalarıyla hep birlikte ihya ve imar edeceğiz. Yürüttüğümüz Çeşnigir Kanyonu ile Yeşilvadi-Obaköy projeleriyle yeşilin, doğanın merkezi haline getireceğiz. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in daha güçlü Türkiye'si, daha güçlü Kırıkkale'si için daha çok çalışacağız. Uzakları yakın edeceğiz.

Allah bu suyu içenlere sağlık, sıhhat nasip etsin. Bizleri dualarından eksik eylemesin.

Ben bu duygularla içme suyu tesisimizin yeniden hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Halifeli köyüne canlı bağlantı yapılarak, tesis hizmete açıldı.

Kaynak: AA