Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,'Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'daki "Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Kurum, "Kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterliliği olan firmalar iş yapabilecekler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Toplantıya Kurum'un yanı sıra, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küresel iklim değişikliği, deprem, ömrünü tamamlamış binalar nedeniyle meydana gelen afetlerin kentsel dönüşüm çalışmalarının ne derece önemli olduğunu gösterdiğini belirten Kurum, bu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "Kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterliliği olan firmalar iş yapabilecekler" dedi. Konuşmasında İmar Barışı'na da değinen Kurum, İmar Barışı'nda ödeme sürecinin 30 Haziran'da tamamlanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ömrünü tamamlamış binalar, deprem, küresel iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen afetler bize şehirlerimizdeki kentsel dönüşümün ne kadar acil olduğunu bir kez daha göstermektedir. Dün Trabzon'umuzun Araklı ilçesindeydik. Orada nehir kenarında daha önce problem olmayan ama iklim değişikliği sebebiyle bugün problem olduğunu gördüğümüz dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar, yine Kartal'da Kağıthane'de kendinden kaynaklı yıkımlar, binaların yıkılmış olması, Kartal'da 21 canımızın yitmiş olması, Kağıthane'de bir binamızın kayması ve diğer binalarımızın risk altında olması, ülkemizdeki kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha hepimize göstermiştir. İnşallah çok yakın zamanda bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme yönelik eylem planını açıklamış olacağız. İl il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konuta başlamak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini İnşallah başlatıyor olacağız" dedi.

"Yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun da temeli atılıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Kurum, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bugün Gaziosmanpaşa'da 4 bin 400 konutun başlangıcını yapmış, ilk etabının temelini atmış olacağız ve akabinde de yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak en geç 400 gün içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza bu konutların teslimini yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"İmar Barışı"nda ödeme süreci 30 Haziran'da tamamlanacak"

Kurum, "İmar başvurusu ile alakalı sürecimiz bilindiği gibi 15 haziran 2019 tarihinde tamamlandı. İmar Barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni düzenlemeden faydalanmak için başvurdular. Ödeme süreci de 30 haziranda tamamlanacak. Vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini almaları gerekiyor. Vatandaşımızın elektrik, su, doğal gaz alamadığı, belediye hizmetlerinden faydalanamadığı alanlarda bu hizmetleri almaları, yine mallarının mülkiyete konu edilmesi ile birlikte ipotek edebilmeleri, teminat gösterebilmelerine imkan sağlayacak bu önemli düzenlemeyi yaptık. Bu süreçte vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini giderecek her türlü düzenlemeyle birlikte İmar Barışı sürecini net bir şekilde götürmüş ve tamamlamış olacağız" dedi.

"Kentsel dönüşüm işlerinin yarım kalmaması için yeterliliği olan firmalar bu işe girebilecek"

Kentsel dönüşüm inşaatlarında göz önüne alınan kriterlerden bahseden Kurum, "Kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterliliği olan firmalar iş yapabilecekler. Müteahhitleri 9 ayrı yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kapsamında kentsel dönüşümde de hem teknik hem de mali açıdan yeterlilikleri olan firmalar bu işe girebilecekler. Bunun dışında kentsel dönüşüm işlerinin yarım kalmaması adına bu işe girecek firmalarımızın belli oranda, yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 10'u oranında teminat göstermeleri istenecek veya tamamlama sigortaları yapmak kaydıyla bu işlere girebilecek, belediyelerimizle birlikte yürütebilecekler" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte alanda incelemelerde bulunarak bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA