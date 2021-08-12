Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak...
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak... - Haberler
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