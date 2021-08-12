Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay