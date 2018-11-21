Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışında 57 Bin Hak...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışında 57 Bin Hak...

IHAAW120458-SIY/21-11-2018 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon TL bedel üzerinden sattık ve 267 milyon TL’sini tahsil ettik." 21.11.2018 12:04:58 TSI NNNN.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon TL bedel üzerinden sattık ve 267 milyon TL'sini tahsil ettik." 21.11.2018 12: 04: 58 TSI
NNNN - ANKARA

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