Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gelişinde Özhaseki ve Kurum bakanlık bürokratlarınca çiçeklerle karşılandı. Bakan Kurum, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek"ifadesini kullandı.

Yeni sistemle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkilerinin biraz daha arttığını vurgulayan Kurum "Biz de mevcut çalışma arkadaşlarımızla üzerimize düşen neyse gece gündüz çalışacağız, tevazu içerisinde olacağız. Alçak gönüllü olacağız" şeklinde konuştu.

Kurum, Özhaseki'nin imar barışı, kentsel dönüşüm, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili konularda gece gündüz çalıştığına dikkat çekti.

Bakanlık görevini şerefle ifa ettiğini vurgulayan Özhaseki, "Başı dik, alnı açık ayrılıyorum. Allah'a şükürler olsun. Zor bir süreçti. Geçtiğimiz 2-2,5 yıl içerisinde ülkede çok önemli olaylar oldu. Bu önemli olayların olduğu dönemde bakanlık ve bakanlık mensupları olarak çok güzel işlere imza attık" diye konuştu.

"Şükür günümüz, çalışarak, gayret ederek geçti. Burada hiç boş durduğumuzu hatırlamıyorum" diyen Özhaseki şunları kaydetti:

" Tabii ki bir varmış bir yokmuş misali bir başlıyorsunuz bir de bitiriyorsunuz. Allah, bu ikisi arasındaki sürece güzel işler yapmayı, eser bırakmayı, doğru işler yaparak, arkasından dua alarak gitmeyi herkese nasip etsin. Biz de bugün bu görevi huzur içerisinde bırakmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz.

Çok şükür şimdi içimizin rahat, yüreğimizin ferah olduğu, 'kardeşim' diye hitap edebileceğim, gece gündüz teklifsizce arayabileceğim bir dostuma, bir kardeşime bu görevi teslim ediyorum. İçim ferah, rahat, inşallah benden sonra çok daha güzel işler yapacaktır. Gençliğinin verdiği enerjiyle, dinamizmle buraya değer katacaktır. Yeni bir nefes, yeni bir soluk getirecektir, bundan da eminim. Ola ki geride kalmış, eskiden olmuş şu işlerden de bir haber alayım diye bizi arayacak olursa, istişare etmek isterse o zaman, her zaman emrine hazırız, emrine amadeyiz."

Mehmet Özhaseki, Bakan Kurum'a başarılar dileyerek, Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına da teşekkür edip, helallik istedi. Özhaseki ve Kurum karşılıklı hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.