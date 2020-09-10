Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz.
10.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz."
Kaynak: AA