Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
10.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlar) 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz."

Kaynak: AA

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