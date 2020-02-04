Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık.
04.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık. Elazığ'da 107 binanın yıkımını bitirdik. 441 tane acil yıkılması gereken bina var. Ağır hasarlı yıkılacak bina 4 bin 600 adet" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA