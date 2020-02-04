Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."

04.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı : " genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."

Kaynak: AA
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