Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."
04.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."
Kaynak: AA