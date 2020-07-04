Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaşanan acıların unutulmadığını, bir daha bu acıların yaşanmasını istemediklerini, bu kapsamda kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması
04.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaşanan acıların unutulmadığını, bir daha bu acıların yaşanmasını istemediklerini, bu kapsamda kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, kentin hak ettiği değeri görmesi için projeleri ve planları değerlendirdiklerini söyledi.

Yalova'da depremde yaşanan acıları unutmadıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Bir daha da bu acılar yaşansın istemiyoruz. Bu çerçevede deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. Bu anlamda da şehrin merkezinde 1999 depremi sonrasında yapılarla alakalı bir planlama sürecine gidildi ancak o planlama sürecindeki meri planlar şu an binaların dönüşümüne engel oluyor. Aynı şekilde o günden bugüne geldiğimiz süreçte çıkan yönetmelikler yine mevcut binaların yapımına müsaade etmiyor. Burada açıkçası vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, onların rızası olması halinde ki biz kentsel dönüşümde rızaya dayalı bir dönüşüm istiyoruz. Yerinde istiyoruz, gönüllü istiyoruz, hızlı yapılsın istiyoruz ve bu çerçevede Belediyemiz Bakanlığımız eliyle bir orada kentsel dönüşüm süreci yürütecek. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde ada bazında kentsel dönüşüm projesini ki biz de Bakanlık olarak, Belediye olarak vatandaşımızın dönüşebilmesi adına yönetmeliklerden olan kaybını gerek parasal, gerek teknik açıdan her türlü desteği vermek suretiyle yenilenmelerin önünü açacağız. Bu Yalova için çok önemli."

"Milletimizin canına, malına bir zarar gelsin istemiyoruz"

Bakan Kurum, Yalova'ya yapılacak yatırımları da partililerle paylaşarak mevcut Belediye ve Valilik binalarının başka yere taşınacağı ve yıkım yapılacak yerin meydan ve yer altı otoparkı olarak değerlendirileceği bilgisini paylaştı.

Milletin canının kendilerine emanet olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Milletimizin canına, malına bir zarar gelsin istemiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz ve bu konunun siyasetini de yapmıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza bunları anlatıp inşallah onları rızaları olması kaydıyla da bu dönüşüm sürecine girmek istiyoruz. Yine merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 10 hektarlık alanda 587 hak sahibi vatandaşımız var. Burası da Yalova'ya yakışmıyor. Burada da hızlı bir şekilde dönüşüm sürecine girmek istiyoruz. Yerinde yapacağız. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Örnek bir dönüşümü, mahalle anlayışının yaşatılacağı yatay mimari esaslı dönüşümü orada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle, yıl sonuna kadar hak sahibi görüşmelerini Bakanlığımız, Belediyemiz birlikte yürütecekler ve imalatlara da anlaşılması kaydıyla, rızası olması kaydıyla da yıl sonu girmek istiyoruz. Bu da dönüşüm adına önemli."

400 yataklı hastanenin yapımının Sağlık Bakanlığınca sürdürüldüğünü, burayı 2021 sonuna yetiştirmeyi planladıklarını ifade eden Kurum, el birliğiyle buranın alt yapısını tamamlayacaklarını kaydetti.

Yalova'da alt gelir grubu vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına sosyal konut projesini etaplar halinde yapmaya devam edeceklerini anlatan Bakan Kurum, Kazımiye Mahallesi olarak bilinen alana 300 sosyal konut yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, daha sonra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u ziyaret etti. Tutuk, Kurum'a çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

İnşaatı devam 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Kurum, millet bahçesi yapılacak 113 dönümlük araziyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nü de gezen Kurum, buraya yapılacak yatırımlarla ilgili yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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