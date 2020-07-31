Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan vatandaşlara bayram ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir engelli vatandaş ile şehit ailesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir engelli vatandaş ile şehit ailesini ziyaret etti.

Bakan Kurum, Meram ilçesindeki Tavus Baba Camisi'nde cuma namazını kıldı. Kurum, daha sonra 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'den Konya'ya gelen ve ablası Emel Özdemir ile yaşayan Ertan Özdemir'i Zafer semtindeki evlerinde ziyaret etti. Özdemir'in bedensel engelli olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını söylemesi üzerine Kurum, "Sen çıkamıyorsun diye biz sana geldik." dedi.

Bakan Kurum, Ertan ve ablası Emel Özdemir ile bir süre sohbet etti.

Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in adı bir okulda yaşayacak

Kurum, daha sonra 23 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyi Hakurk Bölgesi'nde araç konvoyuna yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in eşinin yaşadığı askeri lojmanlara geldi.

Şehidin eşi Şerife Dinçer'in, "Tek bir isteğim, eşimin isminin bir okulda yaşaması." sözleri üzerine Bakan Kurum, "Tabii, Vali Bey, onu hemen yapalım. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Şehit ailelerinin başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Dinçer ile de bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Kaynak: AA