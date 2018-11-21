Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugüne kadar riskli yapı kira yardımı olarak 253 bin 581 hak sahibine 2 milyar 520 milyon TL, riskli alan kira yardımı olarak 41 bin 200 hak sahibine 516 milyon TL olmak üzere toplamda 3 milyar 36 milyon TL kira yardımı yapılmıştır." 21.11.2018 12: 09: 14 TSI

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