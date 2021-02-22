Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz.