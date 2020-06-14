Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl'e gidiyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl'e gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl'e gidiyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezle 5.7 büyüklüğündeki depremde şuana kadar bir can kaybının olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl'e gidiyor
14.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:56

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl'e gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezle 5.7 büyüklüğündeki depremde şuana kadar bir can kaybının olmadığını söyledi.

Önceki gün 3 günlük Doğu Karadeniz gezisi için bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon ve Rize programının ardından bugün Gümüşhane'de bakanlığı ile ilgili gezi ve incelemelerde bulundu. Gümüşhane gezisini tamamlayan Bakan Murat Kurum, Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde gelen depremin ardından bölgeye hareket etmek üzere karayolu ile Trabzon'a hareket etti. Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına depremle ilgili kısa bir bilgi veren Bakan Murat Kurum "Arkadaşlar gidiyoruz Bingöl'e. İnşallah orada gerekli açıklamayı yapacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şuana kadar can kaybımız yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, daha sonra uçakla Bingöl'e hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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