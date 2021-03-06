Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ulus Belediyesine ziyarette bulundu

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Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasra ve Ulus Belediyesine ziyarette bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasra ve Ulus Belediyesine ziyarette bulundu.

Kurum, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çakır'ın, Amasra'nın fethini temsil eden tablo takdim ettiği Bakan Kurum, burada belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum, yine Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u da ziyaret etti.

Burada, Ulus Belediyesi Çınarspor sporcularının çiçekle karşıladığı Kurum, Uzun'dan ilçeyle ilgili brifing aldı.

İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda protokol üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlarla toplu hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksek Okulunda da incelemede bulundu.

Bartın kent merkezinde esnafları da ziyaret eden Kurum'a Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı