Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu Açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynakları ve kültürel yapıları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, Rize'de bu bağlamda son 18 yılda 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yayla denilince akla ilk Ayder Yaylası'nın geldiğini ifade eden Kurum, "Dünyanın beğeneceği, vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl kaçak yapılar ve salıncakların yıkım sürecini gerçekleştirdik. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyerek, herkesin rızası ile burayı bir kamu alanı haline getirdik. Festival ve şenlikler için kullanacağız. Doğal güzellikleri ile korunacak. Bu alanda yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Uzun yıllar hatıraların yaşatıldığı bir alan olarak gelecek nesillelere aktarılacaktır." dedi.

Kurum, Ayder'de sokakların sağlıklaştırılması için çalışma yürütüldüğünün de altını çizerek, yağmur suyu kanalı, kaldırım ve bütün aydınlatmaların yenileneceğini aktardı.

Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım bedelli projenin ilk etabını haziran sonu tamamlayarak vatandaşların hizmetine açacaklarını dile getiren Kurum, yaylaya yakışır bir altyapı kazandıracaklarını belirtti.

Kurum, yaylada seyir terası olacağını anlatarak, eski termal otelin yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini, buranın da gelecek yıl hizmete açılacağını ifade etti.Ayder'de otopark problemini çözmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayder girişine 1750 araçlık kapalı otopark inşa ediyoruz. Tamamen yerin altında, yerin üstünde yapı görünmeyecek. Vatandaşlarımız oradan ringlerle tesislerden yararlanacak. Doğal güzellikler korunacak. Projenin inşaatını inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine açacağız. Ayrıca 55 tane yerel mimariye uygun apart üniteleri yapacağız. Vatandaşlarla görüşerek gönüllü bir dönüşüm süreci başlatacağız. Onların rızası ve isteği ile yerinde gönüllü yapacağız. Hızlı bir şekilde önümüzdeki yıl ikinci etabını tamamlıyor olacağız. Projeler bitince Ayder bugünden güzel çok daha yaşanabilir bir yayla olacak."

Kurum, Ayder'de atık su arıtma tesislerinin de yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

"Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz"

Rize genelinde yatırımların sürdüğüne işaret eden Kurum, 2,28 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapacaklarını, Belediye bloklarının esnafın talebi doğrultusunda eylül ayında taliye edileceğini belirtti.

Dönüşüm projesinin bedelinin 900 milyon lira civarında olduğunun altını çizen Kurum, "Bölgeye örnek olacak bir proje. Türkiye'nin her yerinde dönüşüm dedik. Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz. Bu noktada karalıyız. Vatandaşımızla bu dönüşümü yapacağız." diye konuştu.

Kurum, şehir merkezinde yıkılma riski altındaki alanlar için rezerv alanlar oluşturduklarını anımsatarak, "TOKİ ile ilk etapta 450 konut ve 80 dükkandan oluşan projeyi yapıyor olacağız. Bu projenin bedeli 850 milyon lira civarında." ifadesini kullandı.

Hemşin ilçesinde de dönüşümün yüzde 50'sinin tamamlandığını dile getiren Kurum, Rize merkezde Yağlıtaş ve Salarha'da konut çalışması yürüttüklerini, Yağlıtaş'ta 1500 konut planladıklarını ve ilk etapta 450 konutun ihalesinin bu ay yapılacağını vurguladı.Kurum, sanayi alanındaki dönüşümler kapsamında, şehir içindeki sanayi sitesinde 302 iş yerinin ihalesini yaptıklarını söyledi.

Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nı valilik ve belediyelere gönderdiklerini, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de 611 binanın taşkın riski altında olduğunu tespit ettik. Bu önemli bir sayı. Bu çerçevede bilim adamlarının, herhangi bir taşkında vatandaşlarımızın taşkın altında kalabileceği öngörüsü var. Bu binaların da kamulaştırma ve taşınma süreçlerini devam ettiriyoruz. Dört tane taşınmaz belirledik. Vatandaşlarımızın rızasını alarak bina kaldırma sürecini başlattık."

Kurum, Rize'de 4 Millet Bahçesi inşa edileceğini, Rize merkezdekinin 393 bin metrekare alanda oluşturulacağını sözlerine ekledi.Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında, Vali Kemal Çeber, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA