Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık,...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık,...

19.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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