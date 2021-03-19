Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik."