Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

24.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı : "(Akhisar'daki ) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem 'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

Kaynak: AA
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