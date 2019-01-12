Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de AK Parti Teşkilatını ziyaret etti. Kurum burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de önümüzdeki 20 yıl içerisinde deprem riski taşıyan bina olmayacağını ve hedeflerinin yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de AK Parti Teşkilatı ile bir araya geldi. İl binası önünde partililer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de gerçekleşen eylem planları çerçevesinde 28 ilde 52 millet bahçesi projesi olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi, ecdattan miras kalan kültürel alanların ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılmasına yönelik Türkiye çapında projeler başlattıklarını ifade etti.

Hedeflerinin yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu sayede inşallah önümüzde 20 yıl içerisinde Türkiyemizde deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine de değinene Bakan Kurum, "AK Parti hikayesi biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu dönemde başladı. ve çok kısıtlı imkanlarla çöp, çamur ve çukur belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe geçtik. Her vatandaşımıza dokunmak, hepsinin kalbine girmek ve bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere 94'de başlayan hikayemiz bugün 2019 oldu. Yaklaşık 17 senelik bir iktidar, 24-25 senelik bir tecrübeye dönüştü. Artık bundan sonra yapmamız gereken gönül belediyeciliği. Bu çerçeve biz dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin kalbini fethedeceğiz. Kapı kapı gezmekse bunun adı kapı kapı gezeceğiz. Dolayısıyla 31 Mart seçimleriyle birlikte biz de bu iktidar döneminde Yeni Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Allah bir kere hepinizden razı olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, parti teşkilatındaki ziyareti sonrası Balıkesir'den ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA