Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

19.09.2019 10:50

Karapınar Ziraat Odası heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziraat Odası Meclis Kurulu Başkanı Mehmet Kurum, Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Yönetim kurulu Muhasip Üyesi Şamil Yazgan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık sorunları konusunda istişarede bulundular.

Ziyaretin bölge çiftçisi için olumlu geçtiğini belirten Ziraat Odası Yönetim Kururlu Başkanı Durmuş Üner, "Olumlu bir görüşme gerçekleşirdik. Sorunlarımızı ilettik. Çiftçinin yaşadığı sorunlar sebebi ile zor günler yaşıyor. Sahadan yani üreticinin sesini ilettik. Faydalı bir görüşme oldu." dedi.



Bakan Kurum, ziyaretlerinden dolayı Karapınar Ziraat Odası heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA