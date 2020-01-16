Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Konya'dan ziyaretler

16.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:26

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.



Başkan Yaka, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kurum ile Bakan Kurum'u makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaret sonrası Başkan Yaka, "Bakan Kurum'a ilçedeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdik. İlçemiz adına faydalı bir görüşme oldu. Zaten kendisi Karapınar ile ilgili desteklerini her zaman gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA