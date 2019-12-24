24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:55

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi - ANKARA

Kaynak: İHA