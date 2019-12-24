Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye...
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Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye...

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor.

24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:55
Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve şehircilik Bakanı , "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi - ANKARA

Kaynak: İHA
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