Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya'da

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı ve destekleriyle Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlenen, geçmişi yeniden canlandırma geleceği inşa adlı kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan"Miras" adlı görsel şölen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapıldı.



Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese karşısında düzenlenen Miras adlı görsel şölende, 600 metrekare sahnede, 500 metrekare dev ekranda, 3D video mapping şovları, koreografik dans gösterileri, drama ve sahne sanatlarının buluştuğu multidisipliner formatla; Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerinin anlatımıyla başlayan, Konya, Meram ve kentsel dönüşüm yapılacak olan bölgedeki pek çok anlam ve eserler, geleneğimizdeki anlamlarla buluşturularak, farklı sahne ve dijital sanat modelleri ve yöntemleri kullanılarak yaklaşık 60 dakikalık performans hazırlandı.



"Konya bize ecdadımızdan miras, Meram bize emanettir"



Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Konya bize ecdadımızdan miras, Meram bize emanettir. Sur içerisinden yükselen bir medeniyetin ruhu bize miras olduğunun altını çizen Toru, "Özellikle yaya geçişlerinin kesintisiz olarak sağlanması hedefiyle yavaşlatılmış trafiğin hızlandırılması çalışmamızın yer altında ise büyük otoparklar yapılması planlanıyor. Açık ve yarı açık alanlarla bölge yeniden tanımlanırken yapılan düzenlemelerle şehir kültürüne canlı bir ortam oluşturmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.



"Yıkılabilecek ve kentsel dönüşüme girecek olan ve bu çalışmayı yapacak olanlara destek olacağız"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, Türkiye genelindeki bazı belediyelerin kentsel dönüşümdeki hatalarının sıkıntıları arttırdığını belirterek, şehir içlerindeki karışıklıkların düzeltilerek şehircilik anlayışının ön plana çıkartılması konusunda önerilerde bulundu. Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu kaydederek, "Ülke topraklarının yüzde 66'sı birinci derece veya ikinci derece deprem kuşağında. Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Deprem bir gerçek, onunla savaşamayız ancak onu iyice anlayarak tedbir alabiliriz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Geçtiğimiz 100 yıl içinde bu coğrafya üzerinde altı ve üzerinde deprem sayısı 56. Ölen insan sayımız 100 binin üzerinde, mali kaybımız 100 milyar civarında. Deprem insanları öldürmez, insanları kötü yapılar öldürür. Bilim adamları İstanbul için bir deprem gerçeğinin olduğunu söylüyor. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde bir deprem olacak dediklerinde bunu seyretmemiz mi gerekiyor? Tedbir alıp gayret etmeyelim mi? Şu an bir gayret içerisindeyiz ve onun için uğraşıyoruz. Yıkılabilecek ve kentsel dönüşüme girecek olan ve bu çalışmayı yapacak olanlara destek olacağız. Cansuyu olarak o çalışmayı yapanlara sıfır faizli kredi vereceğiz, iki sene boyunca inşaatların yapım süreci boyunca bunu devam ettireceğiz. Sonra da üç sene içerisinde paramızı geri isteyeceğiz. Böyle başlayarak yılda 500 bin birimin dönüşmesini hedefledik" dedi.



Bakan Mehmet Özhaseki, Arakan'da yaşanan insanlık dramına, yaşanan zulme dünyanın sessiz kaldığını ifade ederek, "Türkiye olarak Arakan'da yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmayacağız. Arakan'da insanlar ölüyor, insan haklarından iki çift kelam eden yok. Hani insan hakları sizin için önemliydi. Suriye'de çocuklar ölüyor sesiniz çıkmıyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Onlar alışmışlar eski Türkiye'ye.Şimdi dik durmamız onlara iyi gelmiyor" dedi.



"Cezalarını en ağır şekilde çekecekler"



FETÖ'nün yaptığı rezilliklerin şimdi teker teker ortaya çıktığını ifade eden Bakan Özhaseki, "Vicdanın asla kabul etmeyeceği fetvalarla neler yapmışlar. Yükselebilecek insanlara namaz kılmayın, içki içebilirsiniz demişler. Hacca gitmeyeceksiniz, dilinizden şehadet kelimesi çıkmasın demişler. Eşleriniz denize bikiniyle gitsin demişler. Sorular çalarak, insanlara kumpaslar kurarak kendilerini devletin merkezine yerleştirmeye gayret etmişler. Amerika'daki şizofren yapının bir emriyle insanları öldürmeye kalktılar. Masum insanlara kurşun sıktılar. 250 kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 200 kişi gazi oldu. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, sizlerden razı olsun ki herkes gövdesini siper etti bu belayı atlattık. Şimdi mahkemeleri izliyorsunuz. Sanki silahları bunlar sıkmamış, uçakları bunlar kaldırmamışlar, o gün biz de hayal alemindeymişiz, rüya görmüşüz, hiçbir şey olmamış sanki. Yine yalan, yine ikiyüzlülük. Tabii bunca yıl ikiyüzlülükle buralara gelen insanlardan yiğitlik bekleyip de, 'evet biz yaptık' demesi beklenemez ama yargılananlar cezalarını en ağır şekilde çekecekler" dedi.



Terör örgütü DEAŞ ile ilgili de konuşan Bakan Özhaseki, "Arka plana baktığımızda şu çıktı: Emperyal devletler DEAŞ'ı ürettiler. Maaş verdikleri adamları bir araya getirdiler sonra da bulundukları yerdeki ordular geriye çekildi. Geniş bir alan açıldı bunlara, bunlar da vahşet işlemeye başladılar. Şimdi de tüm dünya toplanıp onların elinden kurtarmaya çalışıyorlar. Sanki Suriye'ye gelmek için bir bahane arıyorlardı ve o bahaneyi ürettiler, şimdi de orada toplanıyorlar. Gözümüzün içine baka baka çok pişkin bir vaziyette sanki biz bunları görmüyor gibi davranıyorlar. Biz onlara karşı da mücadele veriyoruz. Biz ne kimseden emir alırız ne de kimseden izin alırız. Bizim için önemli olan bu milletin geleceğidir" diye konuştu.



Düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekilleri, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA