Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Açılışında Konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Açılışında Konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası hizmet binası açılışında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası hizmet binası açılışında konuştu