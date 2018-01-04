Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Üyeliğine İlişkin,...

IHAAW113804-SIY/04-01-2018



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üyeliğine ilişkin, "KHK'larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" dedi. 04.01.2018 11: 38: 04 TSI

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