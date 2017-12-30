Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı'nın Aralık ayı Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, partililere seslendi.



Özhaseki, "Arkadaşlarımız sırası gelince yerini bırakıyorlar ve yeni arkadaşlarımız bayrağı alarak taşımaya devam ediyorlar. Bende her adaylık günü geldiğinde hem genel merkezimize hem de il teşkilatımız 'Eğer isterseniz ben bırakmaya razıyım, adayda değilim teşkilatım kimi gösteriyorsa. Allah şahidim olsun ki seçim akşamına kadar ona yardım edeceğim, sonuçlar belli olunca da hakkınızı helal edin deyip gideceğim' demiş bir kardeşinizim. Bundan sonrada bunu yapmaya devam edeceğim. Bu iş benlik işi değildir. Benlik davası şeytanın davasıdır. Allah kimseyi 'Ben' diyenlerden etmesin. Kim ağzını burnunu dikerse, gurur kibir sahibi olursa Allah onun ağzını ve burnunu sürter" ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını kaydeden Özhaseki, "Bizler AK Partiliyiz. Misyon sahibiyiz ve dertliyiz. Bizim bir derdimiz var. Sıradan bir parti değiliz. Laf olsun diye particilik yapmıyoruz. İkbal peşinde koşarak particilik yapan insanlar değiliz. Birisi milletvekili olsun, öbürü başkan olsun, diğeri işini yürütsün diye particilik yapan insanlardan değiliz. Allah bizi de böyle etmesin. Bizim bir derdimiz var. Biz bu milletin dertleri ile dertlendik. Yıllardır çektiğimiz çilelerden gerek bu ülke içerisinde gerekse gönül coğrafyamızdaki insanların ıstırabını bilenlerdeniz. İşte onları dindirebilmek için bir gayret peşindeyiz. Böyle yerlerde benliğin olmaması lazım. İnsanın nefsinden böyle değişik şeyler kopar ama yeri geldiğinde onu bastırması lazım. İnşallah bizlerde bu dertlerle dertlenen, Allah'ın rızası için koşan insanlardan oluruz diye dua ediyorum. Bu mücadele yıllardır sürüyor" diye konuştu. - KAYSERİ