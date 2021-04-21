Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta temaslarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta temaslarda bulundu.

Kente gelen Bakan Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti il ve merkez ilçe başkanları katıldı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ile yapımı devam eden Sahil Yolu Projesi Alanında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, işçilerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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