Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik... - Haberler
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