Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu