Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız" -Bakan Kurum: "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak sizlerin yanındayız.