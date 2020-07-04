Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Yalova'da incelemelerde bulundu: (2)
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Yalova'da incelemelerde bulundu: (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi gerçekleştirdiğimizde inanın Yalova'mız 2023'e giden yolda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız günde çok farklı bir Yalova olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Yalova'da incelemelerde bulundu: (2)
04.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi gerçekleştirdiğimizde inanın Yalova'mız 2023'e giden yolda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız günde çok farklı bir Yalova olacaktır." dedi.

Yalova Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Yalova için önemli bir karar aldıklarını söyledi.

Valilik ve belediye binasının bulunduğu alanı Yalova'ya bir meydan olarak kazandırmak istediklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede meydanın altına da kapalı otopark yapacağız. Şehrin içindeki, Yalova'daki trafik problemini yine otopark problemini çözecek önemli bir adımı atmış olacağız. Bu noktada İçişleri Bakanlığımıza projeye verdikleri destekten ötürü başta Bakanımız olmak üzere tüm tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Valiliğimizin inşaatına da bu yıl sonu itibariyle hemen stadyumumuzun yanındaki alanda başlayacağız. Bu çerçevede belediyemize de belli alanların tahsislerini yapacağız ve hem şehircilik adına belediyemize destek olmak, Yalova'mıza destek olmak hem de maddi anlamda da Yalova'mızı güçlendirecek, belediyemizi güçlendirecek adımları hep birlikte atmış olacağız inşallah. Bu proje bittiği zamanki hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar bu alanı meydan ve meydan altı otopark haline getirmektir. Hiçbir şekilde ticari ünite yapmadan tamamen vatandaşımızın burada kullanacağı 7 gün 24 saat de vakit geçireceği bir alan olacaktır. İnşallah şimdiden Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Kurum, Çiftlikköy'de de çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Çiftlikköy sahilini yeniden inşa edecek, ihya edecek projeyi Çiftlikköy Belediye Başkanımız yine Yalova Belediye Başkanlığımız, Valiliğimiz, Bakanlığımız ortak bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda metruk yapıların, kaçak yapıların yıkım sürecinin Çiftlikköy Belediyemiz yürütüyorlar ve akabinde de sahili baştan başa düzenleyecek bir projeyi Çiftlikköy Belediyemizle yürüteceğiz. Bu anlamda içinde bisiklet yollarının yürüyüş yollarının olduğu proje için de Çiftlikköy Belediyemize 1 milyon lira hibe, geri kalanı ile ilgili de kredi desteği vermek suretiyle bu projeyi de en yakın zamanda Yalova'mıza ve Çiftlikköy'ümüze kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Termal ilçesindeki çalışmalara değinen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Termal, turizm potansiyeli çok yüksek olan, doğal güzellikleri olan bir ilçemiz. Bu ilçemizde de Ekoköy ve Meydanpark projemiz var. İki projeye de destek olacağız. Bu iki projenin yapımını Belediyemiz en kısa zamanda yapacaklar. Yine burada atıl bir alanda Termal'imize katkı sağlayacak bir projeyi de yatırım teşvik kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz Termal Belediyemizle birlikte bu projeyi yürütecek. Termal'imizin içinde daha önce geldiğimiz söz verdiğimiz bir sokak sağlıklaştırma projesi var. Projemizi tamamladık. Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon liralık bir projeyi Termal'in başından sonuna kadar oradaki görüntü kirliliğini giderecek, tabelaları ortadan kaldıracak ve cepheleri sağlıklaştıracak proje için de 1 milyon lirası hibe, 2 milyon lirası kredi olmak üzere destek vermiş olacağız. Tüm bu projelerimizi gerçekleştirdiğimizde inanın Yalova'mız 2023'e giden yolda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız günde çok farklı bir Yalova olacaktır. Hem Şehircilik anlamında hem yeşil Yalova'nın daha da yeşil olması adına bu adımları hep birlikte atacağız deprem noktasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına alacak tüm alanlarda çalışma yapacağız vatandaşımızın nerede talebi varsa biz gerekli her türlü desteği veriyor olacağız."

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm şehrin merkezinde, biliyorsunuz 1999 depremi sonrasında mevcut imar haklarının da altında bir planlama sürecine gidildi. Vatandaşımız, mevcuttaki 5-6 katlı binasının dahi, zemin artı 4'ü,5'i dahi yapamıyorlar ve yeni yönetmelikler kapsamında da yapmak isteseler bile aynı binayı yapma şansları yok. Çekme mesafesi, yangın yönetmeliği, yeni ilave yangın merdiveni ve asansör gibi zorunlulukları var. Bu çerçevede bir etaplama yapacağız. Ada bazında anlaşan vatandaşlarımız bize gelecekler, biz bu yönetmelikten kaynaklı sorunlarını, problemlerini biz de maddi destek vermek suretiyle yine teknik olarak bu anlamda yapılacak planlamaya her türlü desteği bakanlık olarak vereceğiz. Belediyemiz bu konuda bakanlığımızla birlikte çalışmayı sahada yapacaklar. Orada rızası olan vatandaşlarımız, dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza bu noktada biz de taşın altına elimizi koymak suretiyle dönüşümlerine katkı sağlayacağız ve etap halinde merkezde ne kadar anlaşan varsa biz bu projelere, bu adalara destek olmak istiyoruz."

(BİTTİ)

Kaynak: AA

Manşet

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