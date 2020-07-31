Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum vatandaşlarla bayramlaştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl hac vazifesini yerine getiremeyen, gözyaşı döken, üzülen tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl hac vazifesini yerine getiremeyen, gözyaşı döken, üzülen tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Üzülmesinler inşallah bugünler de geçecektir. Biz bir beraber oldukça dünyaya bu örnek tavrı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergiledikten sonra hamdolsun virüs salgınının da illetin de üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

Kurum, Kurban Bayramı namazı için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geldi. Namaz sonrası Bakan Kurum, vatandaşların bayramını kutladı.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız için hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçtiğimiz bayram bir araya gelememiştik, koronavirüs salgını sebebiyle. Bu bayramda Konya Şehir Stadyumumuzda tüm vatandaşlarımızla bir beraber olmak suretiyle Kurban Bayramı namazını hep birlikte idrak ettik. Biraz sonra da kurban ibadetlerini yerine getireceğiz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Hamdolsun yüce Allah bizi bu günlere eriştirdi." diye konuştu.

Suriye'de, Libya'da, Kuzey Irak'ta, ülkenin içinde ve dışında vatanı için, bayrağı içi, ezanı için kanlarını vermiş tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Tüm şehit anne ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Yine koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl hac vazifesini yerine getiremeyen, gözyaşı döken, üzülen tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Üzülmesinler inşallah bugünler de geçecektir. Biz bir beraber oldukça dünyaya bu örnek tavrı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergiledikten sonra hamdolsun virüs salgınının da illetin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bayram süresince vatandaşlarımızla beraber olacağız, ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Onları dinleyeceğiz, bayramlarını tebrik edeceğiz. İnşallah bu süreçte bir beraber olmak suretiyle de bayramımızı idrak edeceğiz."

Bakan Kurum'a Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Kaynak: AA