Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti
Bakan Kurum ve beraberindekilerin Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyareti Bakan Kurum'un Voleybol oynaması Bakan Kurum'un golf arabasını sürmesi Bakan Kurum'un mangal yapanlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek,...
Bakan Kurum ve beraberindekilerin Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyareti
Bakan Kurum'un Voleybol oynaması
Bakan Kurum'un golf arabasını sürmesi
Bakan Kurum'un mangal yapanlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çocuklarla voleybol oynayan Kurum, golf arabasını sürdü. Kurum mangal yapanlarla sohbet ederek, onların ikramlarından tattı.