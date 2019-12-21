Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti

Bakan Kurum ve beraberindekilerin Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyareti Bakan Kurum'un Voleybol oynaması Bakan Kurum'un golf arabasını sürmesi Bakan Kurum'un mangal yapanlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek,...

21.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti

Bakan Kurum ve beraberindekilerin Millet Bahçesi'ni ziyareti

Bakan Kurum'un oynaması

Bakan Kurum'un golf arabasını sürmesi

Bakan Kurum'un mangal yapanlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çocuklarla voleybol oynayan Kurum, golf arabasını sürdü. Kurum mangal yapanlarla sohbet ederek, onların ikramlarından tattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti
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