: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti

21.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:16

Bakan Kurum ve beraberindekilerin Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyareti

Bakan Kurum'un Voleybol oynaması

Bakan Kurum'un golf arabasını sürmesi

Bakan Kurum'un mangal yapanlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çocuklarla voleybol oynayan Kurum, golf arabasını sürdü. Kurum mangal yapanlarla sohbet ederek, onların ikramlarından tattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu