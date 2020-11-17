Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken...

17.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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