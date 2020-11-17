Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar.