Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken...
17.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan