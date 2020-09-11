Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehir merkezinde devam eden Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi
11.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehir merkezinde devam eden Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kurum'u Trabzon Havalimanı'nda Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meydan Parkı ve civarında devam eden Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne ilişkin uygulamaları inceledi.

Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, çalışmaların son durumuna ilişkin Kurum'a bilgi sundu.

Kaynak: AA

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