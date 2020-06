Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da incelemelerde bulundu: (2) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Trabzon'umuza biz 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 33 milyar liralık iş yaptık." dedi.

Bakan Kurum, eski Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatındaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdikleri şehir ziyaretlerine yeniden başladıklarını belirterek, buralarda devam eden projeleri yerinde incelediklerini bildirdi.

Trabzon'un önemli bir il olduğunu aktaran Kurum, "Trabzon'umuza biz 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 33 milyar liralık iş yaptık. Kentsel dönüşümden altyapıya, sosyal konuttan hastaneye, bölge parklarından, atık su tesisi, düzenli depolama tesisi, içme suyu gibi birçok işi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Geldiğimiz süreçte hemen hemen Trabzon'umuzun tüm ilçelerinde yatırımlarımız var. Vatandaşımızın talepleri neyse gidip o sorunları yerinde görüp çözmek suretiyle projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kurum, geçen iki yıllık süreçte Trabzon'a çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, aciliyet gerektiren tüm işlerin yapılması kararının alındığını ifade etti.

"Dönüştürülmesi gereken her yerde proje yapmaya çalışıyoruz"

Hemen hemen her ilde projelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışı ile dönüşmesi gereken acil öncelikli, riskli dediğimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliği riskini taşıyan ki bu noktada hemen hemen her ilimizde projemiz var. Dönüştürülmesi gereken her yerde proje yapmaya çalışıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum ve gerçekten riskli olduğunu düşündükleri, deprem riski taşıdığını düşündükleri binaları ile ilgili gitsinler belediyelerimizi, çevre ve şehircilik müdürlüklerimize riskli bina tespiti yaptırsınlar çünkü biz geçtiğimiz depremlerde çok acılar yaşadık ve aynı acıları bir daha yaşamak, yaşatmak istemiyoruz ve bu çerçevede biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığını sahaya, illerimize, ilçelerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda Bakanlık olarak her türlü desteği belediyelerimize, vatandaşlarımıza vereceğimizi de tekrar ifade etmek isterim."

Trabzon'da yürütülen projelere değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'umuz da 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var ve bu çerçevede daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın 422'sinin de yıkımını Trabzon'da gerçekleştirmiş olduk. Tabii bir taraftan yıkarken bir taraftan da yapım sürecini yürütüyoruz. Bu çerçevede Ortahisar Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 etapta toplamda 1085 konut ve iş yerlerinin yapımını tamamladık ve vatandaşlarımıza etaplar halinde teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Yine Ortahisar Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 353 konut ürettik ve bu çerçevede hem Büyükşehir Belediyemizle hem ilçe belediyemizle birlikte de bu kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz. "

Ortahisar Pazarkapı'da da 7 hektarlık alanda riskli alan için kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah o çerçevede de projelerimizi yürütüyoruz. Uzun yıllardır Trabzon'uzumun problemi olan, Trabzon'dan gelen geçen vatandaşlarımızın 'bu binaları niye yıkmıyoruz, Trabzon'umuza yakışmıyor' dediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanı var ki bu alan da 324 binadan oluşuyor. Büyükşehir Belediyemizle çok örnek diyeceğimiz yatay mimari esaslı konutların 3-4 katı geçmediği hem Tanjant viyadüğüne uyumlu, şehre uyumlu, o silüete katkı sağlayacak, şehre katkı sağlayacak önemli bir projeyi de yürütüyoruz. Bu çerçevede 324 binanın 108'inin yıkımını tamamladık ve inşallah haziran ayı içerisinde bütün proje süreçlerini tamamlayıp temmuz ayı içerisinde de orada inşaatlara başlamak istiyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız projeyi TOKİ eliyle yürütüyor yine Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz, hep birlikte yürüttüğümüz proje, Trabzon'umuza çok değer katacak şehircilik anlamında bir projeyi inşallah kazandırmış olacağız."

"Şehrimizde sanayi alanlarıyla alakalı dönüşüm projeleri yürütüyoruz"

Kurum, sanayi alanlarıyla ilgili de dönüşüm projeleri yürüttüklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizde sanayi alanlarıyla alakalı dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Bu çerçevede tüm Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz ve toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz ve hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor, diğer taraftan da şehrin içinde köhneleşmiş bu alanların dönüşümünü sağlıyoruz. Bu çerçevede hem iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında Akçaabat'ta hemen dere güzergahı üzerinde bir sanayi sitemiz var küçük sanayi sitesi. Bu projeyi de Akçaabat Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlığımız TOKi eliyle yapımını gerçekleştirecek ve 10 hektarlık alanda 162 dükkanı projelendirip, inşallah çok daha düzgün bir projeyi Akçaabat'ımıza, Trabzon'umuza kazandırmış olacağız. Bu çerçevede 27 milyon liralık maliyeti olan proje için talep toplayacağız ve bu talep neticesinde de vatandaşlarımıza en hızlı bir şekilde projeyi yapıp teslimini gerçekleştirmiş olacağız."

Of eski terminal binasının bulunduğu alanda da yine küçük sanayi sitesi olduğunu dile getiren Kurum, "Buraya ilişkin de imar çalışmalarını başlattık. İmar planı çalışmaları tamamlandıktan sonra 450 dükkandan oluşan sanayi sitesindeki dükkandan oluşan projenin de ihalesini inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Değirmendere sanayi dönüşümü ile ilgili de bilgilendirmede bulunarak, "Buna ilişkin de Büyükşehir Belediyemizin çok örnek diyebileceğimiz bir projesi var. Bu proje için de çalışmaları başlattılar. Vatandaşımızla görüşmek, taleplerini almak suretiyle oradaki alanı da şehrimize yakışacak şekliyle dönüştürmek istiyoruz. " değerlendirmesi yaptı.

(Sürecek)

Kaynak: AA