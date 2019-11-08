Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihimizi, kültürümüzü gün yüzüne çıkaracağımız adımlar...

08.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bursa'ya 3 değişik noktada park, yeşil alan düzenlemesi, spor yapılacak alan noktasında projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün açıkladığımız projelerle birlikte tarihimizi, kültürümüzü, gün yüzüne çıkaracağımız önemli adımları atıyoruz. Amacımız, Bursa'nın ihyası, inşası." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partilileriyle bir araya gelen Kurum'a, İl Başkanı Ayhan Salman tablo hediye etti.

Kurum, il başkanlığı ziyaretinin ardından yıkılan Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanda yapımı devam eden millet bahçesine gitti.

Beraberindekilerle millet bahçesindeki inşaat alanını gezen Kurum, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde yapılacak millet bahçesi alanına giderek incelemelerde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yetkililerden bilgi alan Kurum, burada yaptığı açıklamada, Bursa ve vatandaşlar için yapabilecekleri işleri hem yerinde görüp tespitini yaptıklarını hem de toplantılar icra ettiklerini söyledi.

Proje yapacakları alanın incelemesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, Osmangazi Belediyesince Soğanlı'da yapılan kentsel dönüşüm projesini de gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de Soğanlı'da yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda Osmangazi ve Bursa'ya hizmet edecek bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Gençler, çocuklar ve kadınların 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, içinde yürüyüş yapabilecekleri, bisiklete binebilecekleri, kıraathanede gençlerin ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecekleri önemli bir projeyi Toplu Konut Dairesi Başkanlığı (TOKİ) ile gerçekleştireceğiz. Hemen buranın yanında yine Soğanlı mevkisinde TOKİ eliyle de 500 rezerv konut yapacağız. Kalan etapları da dönüştürmek suretiyle burayı bir cazibe merkezi haline getirecek adımlar, Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığın ortaklaşa yürüteceği projelerle gerçekleşecektir."

"Botanik Park'ta korunan alanların miktarını artırdık"

Botanik Park ile ilgili de açıklamalar yapan Kurum, "Botanik Park'ta da onayladığımız planla korunan alanların miktarını artırdık. Fiilen içindeki yaşam alanları dışında hiçbir değişiklik yapmadık. Yeşil Bursa'ya doğru yapacağımız, az önce de eski stadyumun olduğu alanın incelemesini yaptık. Orada da yıl sonuna kadar millet bahçemiz tamamlanacak. İçinde 500 araçlık otoparkın olduğu, yine kıraathane, kütüphanenin olduğu, termal sudan vatandaşların faydalanabileceği, spor yapabildiği çok önemli bir alanı da oraya kazandıracağız." dedi.

Kurum, Yıldırım ilçesi Gökdere mevkisindeki 200 bin metrekarelik alanı da millet bahçesine dönüştüreceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bursa'ya 3 değişik noktada park, yeşil alan düzenlemesi, spor yapılacak alan noktasında projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün açıkladığımız projelerle birlikte tarihimizi, kültürümüzü, gün yüzüne çıkaracağımız önemli adımları atıyoruz. Amacımız, Bursa'nın ihyası, inşası. Osmangazi'nin, Orhangazi'nin bize bıraktığı emanetler için onlara sahip çıkabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Attığımız her adımda doğamızı, çevremizi koruyacak, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek kararları alacağız. Bu sayede Bursa'yı marka şehirler seviyesine çekecek çalışmaları hep birlikte yapacağız."

Açıklamaların ardından alanda top oynayan çocuklarla sohbet eden ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra beraberindekilerle Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Kurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, kurum ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA