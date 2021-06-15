Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda"