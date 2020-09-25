Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'In bölgesinde parlayan bir yıldız olmasını istediğini belirterek, "Amacımız, tüm bakış açımızla Şırnak'ı hak ettiği yere çıkartmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'In bölgesinde parlayan bir yıldız olmasını istediğini belirterek, "Amacımız, tüm bakış açımızla Şırnak'ı hak ettiği yere çıkartmaktır. İnşallah çok güzel bir Şırnak'ı inşaa edeceğiz." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kurum, İl Başkanı Halil İbrahim Erkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada partililere konuşan Kurum, kentte artık eskiye dair yıkık dökük binaların kalmadığını, konutları, camileri ve iş yerleri ile yeni bir Şırnak inşaa edildiğini söyledi.

"Bundan sonra artık gönülleri inşa edeceğiz. Sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği sürecinde artık vatandaşlarımızın emrine girmemiz gerekiyor." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki Şırnak, Antalya'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan farklı olmasın. Bölgede bir cazibe merkezi olsun. Bütün projelere bu gözle bakıyoruz. Tüm Bakan arkadaşlarım, TOKİ Başkanımız herkes bu bölgenin üzerine titriyoruz. Bu bölgede en iyisi, en güzeli olsun istiyoruz"

"Daha güzel bir Şırnak'ı hep birlikte inşa edeceğiz"

Kurum, Şırnak'ın yürütülen projelerle çok daha güzel, insanların mutlu ve huzurlu olduğu bir şehir olacağını, bunun için Bakanlık olarak Şırnak'ın emrinde olduklarını dile getirdi.

Belediye, mahalle ve beldelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"2023'te yaşanabilir, yemyeşil çiçekleriyle, sosyal donatı alanlarıyla çok daha güzel bir Şırnak'ı hep birlikte inşaa edeceğiz. İstiyorum ki bu bölgede Şırnak parlayan bir yıldız olsun. Amacımız, tüm bakış açımızla Şırnak'ı hak ettiği yere çıkartmaktır. İnşallah çok güzel bir Şırnak'ı inşaa edeceğiz."

Kurum, kentteki temasları kapsamında İller Bankası ve TOKİ tarafından yürütülen proje alanlarında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Dicle Mahallesi'nde eski evlerin yıkılacağı ve yerine yeni konutların yapılacağı proje alanını gezen Kurum, incelemeleri sırasında karşılaştığı çocuklara hediye verdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Şırnak Valiliğini de ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı daha sonra belediyeye geçerek Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bir süre görüştü.

Bakan Kurum'a temasları sırasında İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile kurum temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan