Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.
02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:34
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü