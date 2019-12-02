Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.

02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında 'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı , Konferans Başkanı ve Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü
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