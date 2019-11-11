11.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek"

Kaynak: AA