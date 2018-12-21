Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kaymakam ve belediye başkanlarıyla GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, kentin ve ilçelerin her bölgesinin problemini ayrı ayrı konuştuklarını ve sorunların çözümü için yerinde karar verdiklerini belirtti.

Kurum, kentin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, bölgenin potansiyelini yükseltecek tarım, sanayi ve turizmin daha fazla geliştirilmesine yönelik yeni plan ve uygulamaları faaliyete geçireceklerini bildirdi.

Kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. İllerimizde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kararlarımızı da hızlı bir şekilde valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile faaliyete geçiriyoruz." diye konuştu.

Kurum, şehirde faaliyete geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaların detaylarına da değindi.

Kaynak: AA