Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Samsun'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'daki sel bölgelerini incelemesinin ardından Samsun'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun'a gelişinde Vali Osman Kaymak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Murat Kurum yarın Samsun'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesinde toplantıya katılacak. Kızılırmak Deltası'nı da gezecek olan Bakan Kurum, daha sonra Samsun'dan ayrılacak. - SAMSUN