Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçe merkezi ile köylerinde incelemelerde bulundu.