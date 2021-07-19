Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçe merkezi ile köylerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçe merkezi ile köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, ilk olarak Güneysu Öğretmenevi civarında heyelan meydana gelen alanı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı, gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Ardından ilçeye bağlı Tepebaşı köyüne giden Kurum, afetten zarar gören bölgeleri gezdi, köy muhtarı Hasan Birinci'den bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezine geçerek dere ıslah çalışmalarını takip eden Bakan Kurum, Kaymakam Arif Oltulu ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kurum, selde zarar gören Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesindeki çalışmaları takip ederek, Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı. Kurum, hastanenin bütün eksiklerinin kısa sürede giderilmesini istedi.

Bakan Kurum, daha sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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