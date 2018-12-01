Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Pet Şişe, Metal Şişe, Cam Şişe, Karton Kaplara İlişkin, Plastik...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara ilişkin, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor"

Çevre Bakanı Kurum, poşet kanunundan sonra şişe ve kaplar için de uygulama geleceğini duyurdu

"Kişi başı 440 adet olan poşet kullanımını 40'a düşürmeyi hedefliyoruz"

TOKAT - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli olmasına yönelik çıkartılan kanunun Resmi Gazetede yayınlandığını söyleyerek, plastik ve karton kaplar ile pet, metal ve cam şişeler için de bir uygulamanın geleceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta yerel yöneticilerle bir araya geldi. İstanbul'dan Tokat'a havayoluyla gelen Bakan Kurum, kendisini karşılayan protokol üyeleriyle birlikte Tokat Valiliğini ziyaret etti. Burada Tokat Vali Vekili Mehmet Suphi Küspeci, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve bakanlığa bağlı il müdürlüğü personeli ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki 267 dönümlük Gümenek Mesire Alanının Tokat'ın millet bahçesi olarak kullanılması için projenin başlatılacağı, Beyhamam ve Beysokağı'nın sağlıklaştırılması projesinde iyileştirmeler yapılacağı, il ve ilçelerde çöp aktarma istasyonları konuşlandırılması gibi yatırımları toplantı sonrasında basın mensupları ile paylaşan Bakan Kurum Tokat'ın da içerisinden geçen Yeşilırmak'taki balık ölümleri ile ilgili tüm çalışmaların bakanlık tarafından takip edildiğini söyledi. Bakan Kurum, "Yeşilırmak'taki, Amasya'da toplu balık ölümleri meydana geldi. Dünden beri bakanlığımızın birimleri, ÇED Genel Müdürlüğümüz sahada gerekli inceleme ve denetimleri yapıyorlar. Bakanlığımızın gezici laboratuvarı şu an sahada. Gerekli numuneleri aldılar. Ölen balıklardan da numune aldık. Bunları da ilgili Ankara'daki laboratuvara gönderdik. 2 gün içerisinde inşallah neticeleri çıkacaktır. Ancak ilk görülen o ki; suda herhangi bir kirlilik ya da zehirli bir maddeye rastlanmadı. Balıkların tahlil sonucuna göre de bunu açıklayacağız. Gözüken yağışların fazla olması ve toprakların akarsulara nehirlere kayması sebebiyle de balıklarımız zarar gördü gözüküyor. Tabi bu iklim değişikliğinden kaynaklı nehirlerin debisinin düşmesi de yine balık ölümlerine bir etken olarak gözüküyor. Ancak laboratuvar neticesinde de size daha net bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Poşetten sonra cam, metal ve pet şişelerle, plastik ve karton kaplar içinde yeni uygulama geliyor

Alışverişlerde kullanılan poşetlerin 2019 yılı itibariyle 25 kuruştan satılmaya başlanacağını ve uygulama ile ülkede kişi başı 440 adet olan poşet kullanımını 40'a düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Kurum, uygulama sonrasında cam, metal ve pet şişelerle, plastik ve karton kaplar için de yeni bir uygulama geleceğini duyurdu. Bakan Kurum, "Dün itibari ile artık kanun Resmi Gazetemizde yayınlandı. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 0,25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını ki bu kişi başı 440 adede geliyor, bunu inşallah çok kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz, 40 adede kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bu manada çevreyi korumak adına plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu uygulamaya da inşallah 2019 itibariyle de başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara ilişkin, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulama ile birlikte bunu piyasaya süren firmalar da bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar; pet şişe başına, cam şişe başına. Biz de bunları toplanmasına ve sıfır atık sistemine dönüşümüne, geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup bu sistemde harcayacağız. Biz artık atmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet sıfır atık sistemi ile biz 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşımızı da, gençlerimizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz" şeklinde konuştu.