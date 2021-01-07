Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı
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Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı

07.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:01

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Valilik binası önünde ilgilerce karşılandı. Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret eden Kurum, kentteki çalışmalara ilişkin Sonel'den bilgi aldı.

Kurum'un katılımıyla Valilik Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda, şehirde yürütülen ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi. Bakan Kurum, 19 ilçe belediye başkanının da çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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